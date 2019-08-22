Radamel Falcao transferinde Monaco'nun bonservis istemesi en büyük engel!

TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz sezonu çok kötü bir yerde bitiren ve bu sezon yine aynı kötü rüyaları görmek istemeyen Monaco’nun Falcao tutumu Galatasaray yönetimini kızdırdı.
ÖNCE BEDAVAYA BIRAKIRIZ DEDİLER GALATASARAY ÇOK İSTEKLİ OLUNCA...
Radamel Falcao’nun yıllık aldığı ücretin yüksek olması Fransız ekibini bir hayli zorlarken, Oleg Petrov’un ‘Maaş konusunda anlaşabileceğin bir kulüp olursa seni bedavaya bırakabiliriz’ tavrı sarı kırmızılıları harekete geçirmiş, menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes şartları konuşmaya başlamıştı. Galatasaray yönetiminin yıldız golcüyü çok istemesi, camianın heyecanı, Abdurrahim Albayrak’ın Fransa’ya gidip Falcao’yla el sıkışması Monaco kanadının dikkatini çekerken, Oleg Petrov’un bir anda ‘Oyuncumuz için bonservis isteriz’ demesi transferin seyrini değiştirmeye yetti.
GALATASARAY ZATEN 3 MİLYON EURO İÇERİDE
FFP kıskacında olan Cimbom şu anda 3 milyon Euro ekside olurken, Lig 1 devinin Falcao için 5 milyon Euro civarında bir para istemesi yönetimin elini kolunu bağladı. Monaco’yla pazarlıklarını sürdüren ve bu rakamı aşağıya çekmeye çalışan Galatasaray’ın orta yolu bulacağı tahmin edilirken, Abdurrahim Albayrak’ın Falcao’yla anlaşması ve Kolombiyalı yıldızın antrenmanlara dahi çıkmaması Galatasaray’ın elini güçlendiren en büyük nedenlerin başında geliyor.
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Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.
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Falcao'nun maaşından kurtulmak isteyen ve oyuncuyu bedavaya göndermeye çalışan Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı.
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