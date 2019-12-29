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  3. Radamel Falcao sezonun ilk yarısını muhteşem kapattı

Radamel Falcao sezonun ilk yarısını muhteşem kapattı

Radamel Falcao sezonun ilk yarısını muhteşem kapattı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao Antalya karşısında ilk 11’de sahne aldı ve Süper Lig’de uzun bir aradan sonra yeniden gollerine döndü.

Sarı-Kırmızılı forma altında ilk golünü, 13 Eylül’de Kasımpaşa ile oynanan 1-0’lık maçta galibiyeti getirerek yaşayan Falcao, sonrasında forma giydiği 5 mücadelede ne yazık ki fileleri sallayamamıştı. ‘El Tigre’ (Kaplan) lakaplı futbolcu, Antalya önünde iki gol birden atarak ligde ilk yarının son maçında harika bir kapanış yapmış oldu.

Türkiye Kupası’nda da 4-0 kazanılan Tuzla mücadelesinde 1 gol atan 33 yaşındaki yıldız, “İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz. 2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz” dedi.

(Fanatik)


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