Radamel Falcao: Onlar beni daha güçlü yapıyor

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşırken sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı