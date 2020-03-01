Radamel Falcao: Onlar beni daha güçlü yapıyor

Falcao öncelikle, "Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı
Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.