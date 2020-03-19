Radamel Falcao Milli takımı bırakıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler! Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.

Bulut yıldız dolu Bulut yıldız dolu Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.

Gomis yuvaya dönüyor Gomis yuvaya dönüyor Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Zlatan'ın yerine Sörloth Zlatan'ın yerine Sörloth Bordo-Mavililer, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.