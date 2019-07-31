Radamel Falcao için Monaco'ya giden Ahmet Bulut, transfere noktayı koydu

TM Dijital Haber Merkezi
Yaklaşık 2 haftadır Falcao transferi için yoğun çaba sarfeden menajer Ahmet Bulut, yıldız golcüyü bonservissiz bir şekilde Galatasaray’a getiriyor.
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre, yaklaşık yarım saat önce Monaco’ya gelen ve Fransız kulübün yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanan Ahmet Bulut’un Falcao transferini bitirdiği öğrenilirken, ünlü menajerin küçük pürüzleri halledip Kolombiyalı yıldızı İstanbul’a getireceği öğrenildi.
Daha önce sarı kırmızılı yönetimden bonservis ücreti isteyen Monaco’nun inadının kırıldığı belirtilirken, 32 yaşındaki ünlü golcünün ‘Ben Galatasaray’la anlaşmaya vardım, kalırsam sizden 12 milyon euro’nun üzerinde bir para alacağım, bonservis konusunda ısrar etmezseniz üç taraf da bu işten kârlı çıkar’ dediği, Sportif Direktör Oleg Petrov'un ise bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.
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