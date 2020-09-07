Radamel Falcao: 'Galatasaray'da kalıyorum'

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Daniel Habif’e verdiği röportajda önemli noktalara değindi. Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da yalanlayan Falcao, ‘Galatasaray’la sözleşme yenileyecek misin?’ şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi: “Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz.” Falcao, şu ana kadar gördüğü en tutkulu taraftar topluluğunun da Galatasaray taraftarları olduğunu söyledi.
DAHA İYİ BİR EŞ OLDUM
Koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde ailesiyle çok iyi vakit geçirdiğini aktaran Falcao, “Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktivite yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum. Futbolu bırakacağım günü planlamadım. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapmak olabilir” dedi.
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