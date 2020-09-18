Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. ‘Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum' diyen genç yıldız adayıyla Barcelona ve Schalke 04 ilgileniyor.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert hakan Yandaş'ın lisansı çıktı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde sembolik start verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın verdiği start ile başlayan organizasyonda dünyaca ünlü pilotlar ilk gün etaplarında mücadele etmeye başladı.