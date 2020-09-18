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Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum' Beklenmedik ayrılık kararı! 'Beni oynatacaklarını düşünmüyorum' Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki 10 numarası Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. ‘Beni oynatacaklarını düşünmüyorum, Avrupa'ya gitmek istiyorum' diyen genç yıldız adayıyla Barcelona ve Schalke 04 ilgileniyor.

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok' 'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok' Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.

Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın lisansı çıktı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın lisansı çıktı Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert hakan Yandaş'ın lisansı çıktı.