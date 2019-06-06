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06 Haziran 2019 Perşembe 12:47 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:47

Quaresma'nın Porto'ya transferi neredeyse imkansız

Quaresma'nın Porto'ya transferi neredeyse imkansız

Porto'nun Ricardo Quaresma'nın transferi için üç büyük şartının olduğu iddia edildi.

Ricardo Quaresma'nın Porto'ya transferinin çok zor olduğu öne sürüldü.

A Bola'da yer alan haberde; çıkan transfer haberlerinin aksine Porto'nun resmi olarak Ricardo Quaresma veya kulübü Beşiktaş ile hiç temasa geçmediği ancak ilgisinin de olduğu belirtildi. Böyle bir transferin gerçekleşmesi için üç büyük şartın olduğu bilgisi verildi.

QUARESMA İÇİN ÜÇ ŞART VAR

Porto yönetiminin teknik direktör Sergio Conceiçao'ya sormadan ve onayını almadan 34 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmeyeceği ilk şart olarak gösterildi.

İkinci şartın ise Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'tan kazandığı net 3.5 milyon euro'dan büyük bir fedakarlık yapması olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Porto yönetiminin Quaresma için bonservis ödemek istemediği ve bonservisini alması halinde bu transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

(Sporx)

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