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Quaresma, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı

Quaresma, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Çalışmalarına Riva’da devam eden siyah-beyazlılar, kondisyon yüklemesi yaparken, ağrı hisseden Quaresma, yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışan Beşiktaş’ta izni biten Enzo Roco da takıma katıldı. Siyah-beyazlılarda izinli olan Atiba ve Medel’in yanı sıra ameliyat olan Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Kondisyon ağırlıklı geçen çalışma düz koşuyla başlarken, ardından istasyon antrenmanlarıyla devam etti. Abdullah Avcı’nın futbolcuları yakından takip etmesi de gözlerden kaçmadı. Çalışmanın bir bölümünde ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma’ya sağlık ekibi müdahale ederken, Portekizli yıldız idmana devam etti. Ancak ağrılarının artması üzerine tecrübeli futbolcu, tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam Beşiktaş, akşam basına kapalı olarak çalışacak.  (İHA)

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