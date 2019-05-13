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  3. Quaresma mükemmel golü anlattı

Quaresma mükemmel golü anlattı

Quaresma mükemmel golü anlattı

Galibiyet golünü atan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Ricardo Quaresma'nın değerlendirmeleri:

"Takım arkadaşlarımla, kulüple ve taraftarlarla gurur duyuyorum. Hala önümüzde maçlar var. O maçları kazanıp neler olacağına bakacağız."

"ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM, GOL OLDU"

"Topu alıp kaleye şut çekmeden önce şansımı denemek istedim. Şutumu çektim ve güzel de bir gol oldu. Zor bir sakatlıktan dönüyorum ve takımıma yardımcı olduğum için mutluyum."

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