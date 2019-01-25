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    Taraftarlarla tartıştı

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!
Taraftarlarla tartıştı

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, BB Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

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Beşiktaş'ın BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Ricardo Quaresma şoku yaşandı.

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı, karşılaşmanın 1-1 olduğu 87. dakikada raklibine yaptığı müdahalenin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu'ndan kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

Bazı Beşiktaş taraftarları yıldız oyuncuya tepki gösterirken, teknik direktör Şenol Güneş kenara doğru ağır hareketlerle gelen oyuncusuna hızlı olması için uyarıda bulundu.

QUARESMA, TARAFTARLA TARTIŞTI

Soyunma odasına gitmek üzere olan Quaresma, tribünden kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştı. Quaresma'yı sakinleştirmeye çalışan görevliler, daha sonra Portekizli'yi soyunma odasına gitmesi için ikna ettiler.

GELECEĞİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK

Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi. Yönetim, hafta sonunda Quaresma'nın geleceği ile ilgili son kararı alacak.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var. (Sporx)

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