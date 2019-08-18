Quaresma: Bütün hata futbolcularda

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Sivasspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Quaresma'nın yayıncı kuruluşa flaş röportajda yaptığı değerlendirmeler:

"Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Bir karakter, bir kişilik koyamadık sahaya. Kafamızı kaldırıp, önümüzdeki maçlara bakacağız."

"BÜTÜN HATA FUTBOLCULARDA"

"Nerede hata yaptığımıza bakıp, düzeltmemiz lazım. Antrenmanda düzeltebilirsek, maçta da yapabiliriz. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Büyük bir hocamız var, mağlubiyette oyuncuların büyük bir payı var. Bu oyuncuların mağlubiyetidir. Bütün hata futbolculardaydı."