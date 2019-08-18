Quaresma: Bütün hata futbolcularda

İşte Quaresma'nın yayıncı kuruluşa flaş röportajda yaptığı değerlendirmeler:
"Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Bir karakter, bir kişilik koyamadık sahaya. Kafamızı kaldırıp, önümüzdeki maçlara bakacağız."
"BÜTÜN HATA FUTBOLCULARDA"
"Nerede hata yaptığımıza bakıp, düzeltmemiz lazım. Antrenmanda düzeltebilirsek, maçta da yapabiliriz. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Büyük bir hocamız var, mağlubiyette oyuncuların büyük bir payı var. Bu oyuncuların mağlubiyetidir. Bütün hata futbolculardaydı."
Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Transfer bizim işimiz değil. Bizim işimiz dördüncü yıldız. Gereken beceri ve yeteneğe sahipsiniz” sözleriyle yüklemesini yaptı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı antrenör Orhan Ak'a yine tepki vardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu.
Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa, Beşiktaşlı Boyd ile çarpıştı ve saha içerisinde bayıldı. Samassa ambulans ile hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.