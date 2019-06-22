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  3. Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Quaresma Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, resmi instagram hesabından Beşiktaş yazısını kaldırdı.

Daha önce de instagram'da Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan Ricardo Quaresma'nın bu hareketi 'ayrılık' olarak algılandı.

"BENİMLE MUTLU DEĞİLLERSE TOPLANTI YAPMALILAR"

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 34 maça çıkan Quaresma, 4 gol ve 14 asistlik bir performansa imza attı.

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