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Q7 ihtar çekti

Q7 ihtar çekti

Şubattan beri maaş alamayan Portekizli yıldız, Beşiktaş’a ihtar gönderdi. Ödeme günü yarın bitiyor.

AKŞAM

RİCARDO Quaresma, Şubat ayından beri maaş alamadığı için Beşiktaş’a avukatı aracılığıyla ihtar gönderdi. Portekizli yıldız, yaklaşık 1 milyon euroluk alacağının ödenmesi için kulübe yarına kadar süre verdi. Kulüp, bu tarihe kadar ödeyemezse 1 hafta daha ek süre tanınacak. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı, Quaresma’yı takımda istemiyor.

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