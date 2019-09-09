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Puscas yakın takipte

Puscas yakın takipte

Romanya–İspanya maçını takip eden Sarı-Lacivertli gözlemcilerin, Puscas’ı beğendikleri ve ara transfere kadar takip edileceği belirtildi.

AKŞAM

SARI-LACİVERTLİ ekibin gözlemcileri, Romanya ile İspanya arasında oynanan milli karşılaşmayı takip etmişti. Burada Rumen forvet George Puscas’ın beğenildiği öğrenildi. F.Bahçe’nin, 23 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleteceği ve gelecek son rapor doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.

ALTERNATİFİ BULUNMUYOR

Geçtiğimiz sezon Inter’den Palermo’ya kiralanan Puscas, 9 gol-3 asistlik performans sergilemişti. Sonrasında Reading’e transfer olan 1.88 boyundaki futbolcunun kariyerine daha büyük bir takımda devam etmek istediği kaydedildi. Forvet hattında direkt santrfor olarak sadece Muriç bulunan Kanarya, ocak ayında kadrosuna mutlaka bir golcü daha almak istiyor.

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