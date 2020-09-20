  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 14:57
  • |
  • Son Güncelleme:

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti

Paylaş

AA

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.

PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi
Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi

Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi

Fatih Terim'den yönetime satış izni çıkmadı
Fatih Terim'den yönetime satış izni çıkmadı

Fatih Terim'den yönetime satış izni çıkmadı

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de
Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Cengiz Ünder: 'Önümde yeni bir meydan okuma var'
Cengiz Ünder: 'Önümde yeni bir meydan okuma var'

Cengiz Ünder: 'Önümde yeni bir meydan okuma var'

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor
Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Stefano Okaka koptu geliyor
Stefano Okaka koptu geliyor

Stefano Okaka koptu geliyor

Fenerbahçe, İtalyan golcü Stefano Okaka'nın transferi konusunda her konuda anlaştı.

G.Saray'da yeniden Trezeguet
G.Saray'da yeniden Trezeguet

G.Saray'da yeniden Trezeguet

Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.

Beşiktaş'a talih kuşu! Piyango gibi teklif...
Beşiktaş'a talih kuşu! Piyango gibi teklif...

Beşiktaş'a talih kuşu! Piyango gibi teklif...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın müzmin sakat açıklaması yaptığı Kevin N'Koudou'ya piyango gibi bir teklif geldi.

Trabzonspor'a iki stoper birden geliyor
Trabzonspor'a iki stoper birden geliyor

Trabzonspor'a iki stoper birden geliyor

Sörloth'un yerine Afobe'yi alan, orta sahayı Baker ile güçlendiren Trabzonspor'da şimdi gündem savunma oyuncusu transferi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.