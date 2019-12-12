PSV Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.
Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj-Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.
TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0
Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1
B Grubu
Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1
C Grubu
Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0
Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0
D Grubu
LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0
PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1
E Grubu
Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0
Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0
F Grubu
Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3