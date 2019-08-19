PSG'ye soğuk duş!

Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.
PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
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UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı. Şaş, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.
Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı