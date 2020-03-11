PSG'li Mbappe'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı

Dünyanın kırmızı alarma geçtiği ölümcül koronavirüs salgını, futbol dünyasında da ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Birçok lige ara verilen, birçok maçın da seyircisiz oynanması kararı alınan Avrupa'da, oyuncuların durumu ise marak konusu.
Bu kapsamda, Fransa'da PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin de koronavirüs endişesi taşıdığı bildirildi. L'Equipe'in haberine göre, takımıyla 3 gündir idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testleri yapıldı.
LEQUPE: "YARIN BELLİ OLACAK", TELEFOOT: "SONUÇLAR NEGATİF"
Boğazında yanma olan ve burun akıntısı şikayeti bulunan geç futbolcunun ilk tetkiklerde virüsü taşımadığı yönünde bulgular olduğu, ancak tam sonuçların yarın (11 Mart) günü alınacağı kaydedildi.
Öte yandan Telefoot, Mbappe'nin yapılan testlerinin negatif çıktığını ve oyuncunun koronavirüs taşımadığını duyurdu.
Fransız yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında oynama ihtimalinin de oldukça düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.
(Sporx)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham'ı 3-0'la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale çıktı. Atalanta'nın tüm gollerini Josip Ilicic kaydetti.
PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı.
Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının Arsenal kulübü futbolcularının Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ligin gidişatına, Türk futbolundan transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yalçın, Adem Ljajic'in form durumuyla ilgili aralarında geçen bir konuşmayı da ilk kez açıkladı.