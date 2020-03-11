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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:13
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:13

PSG'li Mbappe'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı

PSG'li Mbappe'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı

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PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı.

Dünyanın kırmızı alarma geçtiği ölümcül koronavirüs salgını, futbol dünyasında da ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Birçok lige ara verilen, birçok maçın da seyircisiz oynanması kararı alınan Avrupa'da, oyuncuların durumu ise marak konusu.

Bu kapsamda, Fransa'da PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin de koronavirüs endişesi taşıdığı bildirildi. L'Equipe'in haberine göre, takımıyla 3 gündir idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testleri yapıldı.

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Boğazında yanma olan ve burun akıntısı şikayeti bulunan geç futbolcunun ilk tetkiklerde virüsü taşımadığı yönünde bulgular olduğu, ancak tam sonuçların yarın (11 Mart) günü alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Telefoot, Mbappe'nin yapılan testlerinin negatif çıktığını ve oyuncunun koronavirüs taşımadığını duyurdu.

Fransız yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında oynama ihtimalinin de oldukça düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

(Sporx)

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