PSG'den sağlık çalışanlarına büyük destek

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek 60 gönüllü aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.
Fransız kulübünün, bugüne kadar yedi farklı hastaneye 5 bin kap yemek dağıttığı ve bu rakamın kampanya sonunda 25 bine ulaşacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlar gerçek kahramanlar ve biz de bu mücadelede onların yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.
Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine ‘tamam' diyen Arjantinli yıldız, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasından yana olduklarını söyledi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"