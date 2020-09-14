PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.
Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.
Beşiktaş Antrenörü Murat Şahin ise galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün maçın tamamına yakın bölümde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, "Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı." dedi.
Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.
eşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi. Kocadağ ayrıca kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas'a teklifler geldiğini ancak oyuncuların değerlendirmediğini dile getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifdelerine yer verildi.