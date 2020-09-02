PSG'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

SPOR GÜNDEMİ

Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti Başkan Erdoğan, Trabzonspor'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı Roma'dan Santon'u kiralamak üzere olan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle daha geldi. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz için Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Bayern'e 500 bin euro bonservis bedeli vereceği iddia edildi.

Beşiktaş'tan sürpriz karar! Kombineler iptal... Beşiktaş'tan sürpriz karar! Kombineler iptal... Beşiktaş Kulübü, bu sezon Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için 'tek maçlık bilet' satışı yapılacağını açıkladı.

Messi'nin babası transferi açıkladı: Barça'da kalması zor, Guardiola... Messi'nin babası transferi açıkladı: Barça'da kalması zor, Guardiola... Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.