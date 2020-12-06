PSG yıldız oyuncunun sözleşmesini feshediyor

2016'da PSG'ye katılan ve skandal hareketleriyle gündemden düşmeyen Jese Rodriguez ile yollarını ayırıyor.
Son olarak koronavirüs kurallarını hiçe sayarak Kanarya Adaları'nda bir partideki görüntüleri ortaya çıkan Jese'nin PSG ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Geçmişten bu yana adı futbol dışı yaşamıyla gündemden düşmeyen Jese'yi uzun süredir elinden çıkarmak isteyen PSG'nin yüksek maliyeti nedeniyle satışını gerçekleştirememesi büyük sorun yaratıyordu.
4 yıl önce Real Madrid'den 25 milyon euroya transfer edilen Jese, 3 sezona yayılacak şekilde toplam 18 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Arada Las Palmas, Stoke City, Betis ve Sporting gibi kulüplere kiralanan Jese'nin Ocak ayında ülkesinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla bir Vedat Muriqi edemedi.
Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dimen %100 Futbol'da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir anıyı paylaştı. Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Dilmen, Euro 2008 zamanında Fatih Terim'in kendisini eleştirdiği için aradığını ve "25 kupayı ne yapacağız" dediğini anlattı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, bunu iyi kullanmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.