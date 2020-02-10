PSG sahasında Lyon'u farklı mağlup etti

BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

'Bu düzen böyle gitmez'

‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”