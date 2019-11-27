PSG, Real Madrid deplasmanında 3 dakikada geri döndü

Real Madrid, 17. dakikada Karim Benzema'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Benzema, farkı 2'ye çıkardı. Bu gole 81. dakikada Kylian Mbappe ile çabuk bir karşılık veren PSG, farkı 1'e indirdi. Pablo Sarabia, 83. dakikada skoru eşitledi ve Bernabeu'ya şoku yaşattı.

Bu sonucun ardından PSG, 13 puana yükselerek liderliğini, Real Madrid ise 8 puanda kaldı ve grubu ikinci sıra bitirmeyi garantiledi.

Grubun son maç haftasında Real Madrid, Club Brugge deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise Parc des Princes'te Galatasaray'ı ağırlayacak.