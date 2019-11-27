Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7623
  • 6,3501
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. PSG, Real Madrid deplasmanında 3 dakikada geri döndü

PSG, Real Madrid deplasmanında 3 dakikada geri döndü

PSG, Real Madrid deplasmanında 3 dakikada geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maç haftasında Real Madrid ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Real Madrid, 17. dakikada Karim Benzema'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Benzema, farkı 2'ye çıkardı. Bu gole 81. dakikada Kylian Mbappe ile çabuk bir karşılık veren PSG, farkı 1'e indirdi. Pablo Sarabia, 83. dakikada skoru eşitledi ve Bernabeu'ya şoku yaşattı.

Bu sonucun ardından PSG, 13 puana yükselerek liderliğini, Real Madrid ise 8 puanda kaldı ve grubu ikinci sıra bitirmeyi garantiledi.

Grubun son maç haftasında Real Madrid, Club Brugge deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise Parc des Princes'te Galatasaray'ı ağırlayacak.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Yeşiliyle ünlü Bursa’da ağaca ayrı bir önem veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, 90’lı yıllarda, Gök

Bu Hareket Alkışı Hakediyor...Ağaçlar Zarar Görmesin Diye Beton Köprüyü Deldiler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Haluk Bilginer, Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı

Dünya'da Mars'ı 2 hafta deneyimle fırsatı : Mars İstasyonu