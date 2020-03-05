PSG Mbappe ile astronomik ücretle sözleşme uzatıyor

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi kariyeri boyunca takımda tutabilmek için Neymar'ı elden çıkarmaya hazır...
İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; PSG, Kylian Mbappe'nin Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 21 yaşındaki Fransız gence net 50 milyon euro maaşlar ve bonuslar ödemeye hazırlanan PSG, bu yolda Neymar'dan vazgeçmeyi de planlıyor.
Bu yaz Neymar için belirlenen ücretin teklif edilmesi halinde PSG, kabul edecek ve Mbappe'yi kulübün ikonu, 1 numaralı futbolcusu haline getirecek.
Monaco altyapısından yetişen 21 yaşındaki Kylian Mbappe, bu sezon oynadığı 32 resmi maçta 30 gol atıp 17 asist yaptı.
(Sporx)
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan ve Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden Sturridge hakkında ağır sözler...
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.
Takım otobüsünün ön camını kıran taş, yardımcı antrenör Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Erdeğer'e isabet etti.