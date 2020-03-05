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  • 05 Mart 2020 Perşembe 09:46
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 09:46

PSG Mbappe ile astronomik ücretle sözleşme uzatıyor

PSG Mbappe ile astronomik ücretle sözleşme uzatıyor

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Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin Haziran 2022'deki sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi kariyeri boyunca takımda tutabilmek için Neymar'ı elden çıkarmaya hazır...

İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; PSG, Kylian Mbappe'nin Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 21 yaşındaki Fransız gence net 50 milyon euro maaşlar ve bonuslar ödemeye hazırlanan PSG, bu yolda Neymar'dan vazgeçmeyi de planlıyor.

Bu yaz Neymar için belirlenen ücretin teklif edilmesi halinde PSG, kabul edecek ve Mbappe'yi kulübün ikonu, 1 numaralı futbolcusu haline getirecek.

Monaco altyapısından yetişen 21 yaşındaki Kylian Mbappe, bu sezon oynadığı 32 resmi maçta 30 gol atıp 17 asist yaptı.

(Sporx)

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