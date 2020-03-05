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  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:33
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:33

PSG, Lyon'u farklı mağlup ederek finale adını yazdırdı

PSG, Lyon'u farklı mağlup ederek finale adını yazdırdı

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Paris Saint-Germain, Fransa Lig Kupası yarı finalinde Lyon'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Fransa Lig Kupası yarı finalinde Olimpik Lyon ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 5-1'lik skorla kazandı.

Lyon, 11. dakikada Martin Terrier ile öne geçti. PSG, 14. dakikada Kylian Mbappe ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Denk geçen mücadelede Lyon, Marçal'ın 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Neymar, 64. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi. Kylian Mbappe, 70. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Pablo Sarabia, 81'de skoru 4-1'e getirdi.

Kylian Mbappe, maçın son saniyelerinde bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Paris Saint-Germain, bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf oldu.

(Sporx)

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