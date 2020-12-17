PSG ikinci yarıda işi bitirdi

Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Lorient'ı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında her iki takım gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede Gravillon'un ceza sahası içerisinde PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'ye yaptığı faulle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Gravillon kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Mbappe'nin 50. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.
60. dakikada Kean'ın meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla PSG farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 31'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Lorient ise 11 puanla 18. sırada kaldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Fenerhahçe'nin Karacabey ile oynadığı kupa maçında ceza sahası dışında topla oynadığı için direkt kırmızı kart gören kaleci Altay, ligde forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, elendikleri Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.