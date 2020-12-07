PSG-Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.