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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:24
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PSG-Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek

PSG-Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in PSG'ye konuk olacağı maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

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