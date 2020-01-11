'Prijovic'i bitirdiler'

AKŞAM
29 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda resmen açıklanacağı kaydedildi. Al-Ittihad’la mukavelesini feshetmeye çalışan futbolcunun, bunu başaramadığı için kiralanacağı belirtildi.
Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.
SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.
“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”
İSMİ Leeds United’le anılan Emre Mor’a, Leeds taraftarları tepki gösterdi.
İngiliz basınında yer alan haberde, “Beşiktaş Karius’u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak” denildi.
Başkan Çebi, “Limitte ağır davranılması yüzünden Cenk başka kulübe giderse çok üzülürüz” dedi ve Cenk kaçtı!
F.BAHÇE’NİN Altach’la kiralık anlaşmasını feshederek Salzburg’a dönen Mergim Berisha için görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.