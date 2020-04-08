Prensipte anlaştık!

Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Novak'la ilgili taraftara müjdeyi verdi.

AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin geleceğiyle ilgili konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. ‘Haziran’ der haziranda oynarız. ‘Mayıs’ der mayısta oynarız” dedi. Ağaoğlu sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Novak’la ilgili ise şunları söyledi: “Sözleşme sonunda sadece bu ikisiyle konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Jose Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Netleşmesini bekliyoruz.”