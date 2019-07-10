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Prenses Çizme'yi aştı, takım satın aldı

Prenses Çizme'yi aştı, takım satın aldı

S.Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio’yu satın aldı. Şehir ise satışa tepki gösterdi ama Prenses, “İlk hedefimiz üst lig” mesajıyla ortamı yumuşattı.

AKŞAM

SUUDİ Arabistan Prensesi Norah Bint Saad Al Saud, İtalya’nın dördüncü lig ekiplerinden Spoleto Calcio’yu satın aldı. Bu satın almaya karşı şehir halkı, ilk önce benimsemedi. Ancak Prenses yaptığı basın toplantısındaki vaatleriyle herkesi yumuşattı. Norah Bint Saad Al Saud şu sözleri verdi: Futbol bizim aile tutkumuz. Hırslıyız ve hedeflerimiz var. İlk hedefimiz takımı bulunduğu ligden bir üst lige taşımak. Burası çok güzel bir şehir. Burada büyüyebiliriz. Stadın mevcut durumunu iyileştireceğiz. Bakım çalışmaları başlamıştır. Soyunma odalarını modern hale getireceğiz. Ek çamaşır makineleri alacağız. Kırık kapıları değiştireceğiz. Spor salonuna yeni bir halı koyacağız ve bir basın odası kuracağız.

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