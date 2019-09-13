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'Premier Lig'e dönebilirim'

'Premier Lig'e dönebilirim'

DANİEL STURRİDGE: ”Gol sevincimin, Premier Lig’in en iyi kutlaması seçilmesinden büyük onur duydum. Belki bir gün yeniden dönerim. Ne olacağını asla bilemezsiniz.”

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA hazır olmadığı için Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından tercih edilmeyen Daniel Sturridge için, G.Birliği karşılaşmasında az da olsa oynama ihtimali var. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı nedeniyle hücum bölgesinde sıkıntı çeken Karaman’ın, İngiliz oyuncuya şans verip vermeyeceği belirsiz. Çoğunlukla takımdan ayrı çalışan Sturridge ise eski günlerinin özlemiyle adeta yanıp tutuşuyor.

ESKİ DOSTLARA SELAM

İngiltere’de yapılan bir ankette, gol sevinci Premier Lig’in en iyi kutlamalarından seçilen Daniel Sturridge, Instagram hesabından yayınladığı mesajla o günleri andı. Gol sonrası dans eden bir videosunu paylaşan Sturridge, Tino Asprilla ve Ian Wright’i etiketleyerek, “Gol sevincimin, Premier Lig’in en iyi kutlaması seçilmesinden büyük onur duydum. Belki bir gün yeniden dönerim. Ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

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