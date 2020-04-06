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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:20

Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

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İngiltere Premier Lig Yönetimi, futbolunun durmasının ardından Ada ekiplerinin toplam 1 milyar 137 milyon pound tutarında zarara uğrayabileceğini açıkladı.

AKŞAM

Premier Lig yönetimi, İngiliz takımlarının yaşayabileceği kayıpları masaya yatırdı ve çarpıcı bir araştırmaya imzasını attı. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını duyuran Premier Lig yönetimi, Ada ekiplerinin toplamda 1 milyar 137 milyon poundluk kayba uğrayacağını açıkladı. Sezon tamamlanmadığı takdirde, söz konusu zararın yaklaşık 762 milyon poundunu yayın gelirlerinden mahrum kalınması oluşturacak.

SPONSORLUKLAR DÜŞÜYOR

Ayrıca maç günü gelirlerinde 200 milyon pound, sponsorluk gelirlerinde ise 175 milyon pound düşüş öngörüldüğü vurgulandı. Kulüplerin olası zararların önüne geçmek adına tedbirler almaya başladığı aktarılan raporda; oyuncularla maaşlarında yüzde 30 indirim için görüşmelerin sürdüğü vurgulandı ve talep kabul edildiği takdirde 570 milyon pound tutarında tasarruf yapılacağı ifade edildi.

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Premier Lig'de zarar akıllara zarar!
Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

Premier Lig'de zarar akıllara zarar!

İngiltere Premier Lig Yönetimi, futbolunun durmasının ardından Ada ekiplerinin toplam 1 milyar 137 milyon pound tutarında zarara uğrayabileceğini açıkladı.
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