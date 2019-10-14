Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9183
  • 6,5277
  • 281.627
  • 97733.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Premier Lig'de Uğurcan Çakır kapışması!

Premier Lig'de Uğurcan Çakır kapışması!

Premier Lig'de Uğurcan Çakır kapışması!

İngiliz basınından The Sun, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Ada devlerinin yarışa girdiğini yazdı. Haberde Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Newcastle’ın; 23 yaşındaki eldiveni takip ettiği, konuşulan rakamın ise 126 milyon TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, İngiltere’de adeta paylaşılamayan adam oldu... Her maç kalesinde devleşen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Ada takımlarının gündemine girdi.

İngiliz basınının yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Şampiyonlar Ligi’nin son galibi Liverpool başta olmak üzere Arsenal, Tottenham ve Newcastle United’ın başarılı file bekçisi için yarışa girdiğini yazdı. Haberde, Trabzonspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı Liverpool yetkililerinin izlediği de belirtildi.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti hayranlarını şaşırttı!
Erhan Çelik evlendi!
İzel paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!
Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Seren Serengil'in keyfi yerinde
<p>Mİlli Savunma Bakanlığı´ndan yapılan açıklamaya göre,  ´Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyl

MSB: M4 Karayolu Kontrol Altına Alındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...

Teröristler arkalarına bakmadan kaçtılar... O anlar böyle görüntülendi