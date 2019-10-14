Premier Lig'de Uğurcan Çakır kapışması!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, İngiltere’de adeta paylaşılamayan adam oldu... Her maç kalesinde devleşen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki eldiven, Ada takımlarının gündemine girdi.

İngiliz basınının yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Şampiyonlar Ligi’nin son galibi Liverpool başta olmak üzere Arsenal, Tottenham ve Newcastle United’ın başarılı file bekçisi için yarışa girdiğini yazdı. Haberde, Trabzonspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı Liverpool yetkililerinin izlediği de belirtildi.

(Fanatik)