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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 23:05
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 23:05

Premier Lig'de tokalaşmak yasaklandı

Premier Lig'de tokalaşmak yasaklandı

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Premier League yönetimi, İngiltere'de artan koronavirüs vakalarının ardından aldığı tedbirleri sıkılaştırmaya başladı.

Hafta sonunda oynanacak maçlardan önce düzenlenecek seremonilerde futbolcuların el sıkışması yasaklandı.

Uzmanların tıbbi tavsiyesinin ardından alınan kararın ardından Premier Lig'de oynanacak müsabakaların öncesinde maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışmak yasaklandı.

Açıklamada, salgının el sıkışma aracılığıyla yayılabileceği belirtildi. Benzer bir uygulamayı geçtiğimiz hafta Belçika ligi de başlatmıştı.

(NtvSpor)

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