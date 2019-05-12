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  3. Premier Lig'de şampiyon Manchester City

Premier Lig'de şampiyon Manchester City

Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'de harika geçen sezon sonunda Manchester City, son haftada Brighton'ı 4-1 mağlup etti ve hata yapmayarak üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Aguero, 38. dakikada Laporte, 63. dakikada Mahrez ve 72. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. Brighton'ın tek sayısını ise 27. dakikada Murray kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 14. galibiyetini alan Manchester City 98 puanla şampiyonluğa ulaştı.

LIVERPOOL 97 PUANLA ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI

Manchester City'den gelecek güzel haberi bekleyen Liverpool ise, evinde Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen Manchester'dan iyi haber gelmemesi nedeniyle sezonu 2. tamamladı.

Liverpool, 38 maç sonunda Manchester City'nin 1 puan gerisinde 97 puanla 2. olarak, tarihin en iyi 2. sıra performansına da imza attı.

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