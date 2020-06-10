Premier Lig'de koronavirüs kabusu sürüyor

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 8-9 Haziran'da bin 213 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde, oyunculara ve kulüp çalışanlarına kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde 13 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya... DG Sivasspor'un iki genç futbolcusu Emre Kılınç ve Mert Hakan transferlerinde karşı karşıya gelen iki büyük; Sarı-kırmızılıların, iki futbolcuyla prensipte anlaşması ile son bulmuştu. İkinci perdede ise başrol Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Mert Çetin. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Çetin'i kadrosuna katmak için harekete geçerken; İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Aslan'ın hamlesini Twitter hesabından duyurdu. İşte transferde son durum...
Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki kez ağır sıklet unvan maçı için ringe çıkacak.
2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Bafetembi Gomis, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diyen Gomis, videoda yanında bulunan Fenerbahçe taraftarının sarı-acivertli ekip ile ilgili sözlerine, "Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Demir Grup Sivasspor, adı Galatasaray'la da anılan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.