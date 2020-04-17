Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak koronavirüs nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.
Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Eski futbolcu Okan Koç'tan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.