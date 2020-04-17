Premier Lig'de hedef sezonu tamamlamak

Bu kez G.Saray da engel olamadı! F.Bahçe sezonun transfer bombasını patlattı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.