Premier Lig için '1 Haziran' iddiası

Koronavirüs salgınının ardından ertelenen ligler hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İlk iddia, İngiliz basınından geldi.
Daily Telegraph, Premier Lig yönetiminin yayıncı kuruluşla anlaştığını ve 1 Haziran'da ligi seyircisiz olarak başlatmayı planladığını duyurdu.
İddiaya göre Premier Lig 1 Haziran'da başlayacak, 12 Temmuz'da sona erecek. (TRT Spor)
Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...
Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.