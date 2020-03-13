Premier League'de maçlar Nisan ayına kadar ertelendi

İngiltere Premier Lig, korona virüs salgını sonrası 3 Nisan tarihine kadar ertelendi. Aynı zamanda İngiltere’de gerçekleştirilen Championship ve FA Cup organizasyonlarına da ara verildi.
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haber de İngiltere’den geldi. İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Premier Lig, Championship ve FA Cup’ın 3 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı. İngiltere Premier Lig CEO’su Richard Masters konu ile ilgili, "Arteta, Odoi ve korona virüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz" ifadelerini kullandı.
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