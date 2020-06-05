  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 14:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Premier League'de dönüş sonrası fikstür belli oldu

Premier League'de dönüş sonrası fikstür belli oldu

Paylaş

Koronavirüs arasından sonra yeniden başlayacak olan Premier Lig'de üç haftalık maç takvimi belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor. Federasyon, ligde üç haftalık maç takvimini duyurdu.

17 Haziran'da iki erteleme maçıyla başlayacak olan Premier Lig'de 30, 31 ve 32. hafta programları şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba

20:00 Aston Villa - Sheffield United

22:15 Man City - Arsenal

19 Haziran Cuma

20:00 Norwich City - Southampton

22:15 Tottenham - Man Utd

20 Haziran Cumartesi:

14:30 Watford - Leicester City

17:00 Brighton - Arsenal

19:30 West Ham - Wolves

21:45 AFC Bournemouth - Crystal Palace

21 Haziran Pazar

16:00 Newcastle United - Sheffield Utd

18:15 Aston Villa - Chelsea

21:00 Everton - Liverpool

22 Haziran Pazartesi

22:00 Man City - Burnley

23 Haziran Salı

20:00 Leicester City - Brighton

22:15 Tottenham - West Ham

24 Haziran Çarşamba

20:00 Man Utd - Sheffield Utd

20:00 Newcastle United - Aston Villa

20:00 Norwich City - Everton

20:00 Wolves - AFC Bournemouth

22:15 Liverpool - Crystal Palace

25 Haziran Perşembe

20:00 Burnley - Watford

20:00 Southampton - Arsenal

22:15 Chelsea - Man City

27 Haziran Cumartesi

14:30 Aston Villa - Wolves

28 Haziran Pazar

16:30 Watford - Southampton

29 Haziran Pazartesi

22:00 Crystal Palace - Burnley

30 Haziran Salı

22:15 Brighton - Man Utd

1 Temmuz Çarşamba

20:00 Arsenal - Norwich City

20:00 AFC Bournemouth - Newcastle United

20:00 Everton - Leicester City

22:15 West Ham - Chelsea

2 Temmuz Perşembe

20:00 Sheff Utd - Tottenham

22:15 Man City - Liverpool

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

title

Milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor

title

Galatasaray pas, şut ve taktik çalıştı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'
Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'

Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul'

Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'
G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru'

Henry Onyekuru transferi için Monaco'dan iyi haberler alamayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alternatifini buldu. Cimbom, Slovakya ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Osman Bukari'nin transferi için girişimlere başladı. Galatasaray, genç futbolcu için Trencin'e 500 bin Euro'luk teklif sunacak.

Ve resmi açıklama geldi: Oyuncumuzu Fenerbahçe'ye sattık
Ve resmi açıklama geldi: Oyuncumuzu Fenerbahçe'ye sattık

Ve resmi açıklama geldi: Oyuncumuzu Fenerbahçe'ye sattık

Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.

Savunma 'Emin' ellerde!
Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.

Almanlar yazdı! Milli yıldız Fenerbahçe'de
Almanlar yazdı! Milli yıldız Fenerbahçe'de

Almanlar yazdı! Milli yıldız Fenerbahçe'de

Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.