Premier League'de dönüş sonrası fikstür belli oldu

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor. Federasyon, ligde üç haftalık maç takvimini duyurdu.
17 Haziran'da iki erteleme maçıyla başlayacak olan Premier Lig'de 30, 31 ve 32. hafta programları şu şekilde:
17 Haziran Çarşamba
20:00 Aston Villa - Sheffield United
22:15 Man City - Arsenal
19 Haziran Cuma
20:00 Norwich City - Southampton
22:15 Tottenham - Man Utd
20 Haziran Cumartesi:
14:30 Watford - Leicester City
17:00 Brighton - Arsenal
19:30 West Ham - Wolves
21:45 AFC Bournemouth - Crystal Palace
21 Haziran Pazar
16:00 Newcastle United - Sheffield Utd
18:15 Aston Villa - Chelsea
21:00 Everton - Liverpool
22 Haziran Pazartesi
22:00 Man City - Burnley
23 Haziran Salı
20:00 Leicester City - Brighton
22:15 Tottenham - West Ham
24 Haziran Çarşamba
20:00 Man Utd - Sheffield Utd
20:00 Newcastle United - Aston Villa
20:00 Norwich City - Everton
20:00 Wolves - AFC Bournemouth
22:15 Liverpool - Crystal Palace
25 Haziran Perşembe
20:00 Burnley - Watford
20:00 Southampton - Arsenal
22:15 Chelsea - Man City
27 Haziran Cumartesi
14:30 Aston Villa - Wolves
28 Haziran Pazar
16:30 Watford - Southampton
29 Haziran Pazartesi
22:00 Crystal Palace - Burnley
30 Haziran Salı
22:15 Brighton - Man Utd
1 Temmuz Çarşamba
20:00 Arsenal - Norwich City
20:00 AFC Bournemouth - Newcastle United
20:00 Everton - Leicester City
22:15 West Ham - Chelsea
2 Temmuz Perşembe
20:00 Sheff Utd - Tottenham
22:15 Man City - Liverpool
Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.
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Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.