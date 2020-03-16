Premier League'de ayın oyuncusu Bruno Fernandes seçildi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.
Bruno Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon avro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.