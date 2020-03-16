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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:14
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:14

Premier League'de ayın oyuncusu Bruno Fernandes seçildi

Premier League'de ayın oyuncusu Bruno Fernandes seçildi

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İngiltere Premier Lig'de devre arasında Sporting'den Manchester United'da transfer olan Bruno Fernandes, şubat ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.

Bruno Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon avro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.

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