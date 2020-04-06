Premier League'de 20 takımın kaptanı maaş kesintisine karşı

İngiltere Premier Lig'de 20 takım kaptanının kulüplerin kendilerine dayattığı maaş indirimi konusunda ortak konuşma gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Daily Mail'in haberinde Whatsapp üzerinden grup oluşturan 20 takım kaptanının kulüplerin aralarında anlaşarak kendilerine %30'luk indirim için dayatma yapmasına tepki verildiği belirtildi. Bu sebeple oyuncuların aralarında %30'luk indirimi kabul etmediği ve kesinti yapılmadan maaşlarını alarak belirlenen miktarlardaki yardımların tamamen kendileri tarafından yapılması için ortak görüşün ortaya çıktığı bilgisi haberin devamında yer aldı.
"BAŞLANGIÇ HAZİRAN" İDDİASI
Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig'in başlangıç tarihinin Haziran'da olacağı belirtildi. Sıkı koşullar altında ve gerekirse seyircisiz olarak oynanacak maçlar ile birlikte sezonun tamamlanmak isteneceği ifade ediliyor.
(Sporx)
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Premier Lig kulüplerinin 20 kaptanının aralarında oluşturduğu Whatsapp grubunda kulüplerin maaş kesintisi konusunu tartıştığı iddia edildi.
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