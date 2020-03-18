Premier League yayıncı kuruluşundan ücretsiz dondurma hakkı

İngiltere Premier Lig'in yayıncı kuruluşu Sky Sport, ertelenen ligler nedeniyle maç izleyemeyen kullanıcılarına üyeliklerini ücretsiz olarak askıya alma şansı tanıdı.

İngiltere'de Premier Lig'in yayıncı kuruluşlarından SkySports, ertelenen ligler sebebiyle maçları izleyemeyen müşterilerinin aboneliklerini askıya alma şansının tanındığını açıkladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerden biri olan İngiltere Premier Ligi'nin ücretli maç yayın kanallarını satın alan taraftarlar günlerdir sosyal medyada ücret ödemeyecekleri bir çözüm önerisi bekliyordu. SkySports'tan yapılan açıklamada abonelere seslenen kanal, "Ertelenen liglerin yeniden devam edeceğini beklesek de spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez" ifadeleri kullanıldı.

11 adet spor kanalıyla İngiltere'de faaliyet gösteren SkySport İngiltere Liglerinin tamamı, İskoç Ligi, Rugby, Formula 1, kriket ve golf turnuvalarının da yayıncısı konumunda.

(Sporx)