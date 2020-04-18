Prandelli'den Ünal Aysal'a şok sözler

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Dönemin Başkanı Ünal Aysal ile ilgili diyaloğunu da anlatan Prandelli, yaşanılan karmaşık ilişkiyi anlattı.
Prandelli'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Her şeyden önce yurt dışı deneyimimin çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da ki deneyimim biraz garipti. Geldiğimde, beni her ne pahasına olursa olsun isteyen ve ilginç bir proje ile isteyen başkan vardı. Şampiyonlar Ligi'nde o zamana kadar sahip olmadığı bir beceri söz konusuydu. Bana şunu dedi: 'Elindeki her şeyi yönet.' Çok güzel görünüyordu, bakıldığında öyle değil mi? Sonra istifa etti. Çünkü bazı projelerini paylaşmadı. Diğer insanlar yanıma geldiler ve beni ikna ettiler. Sonra, sıralamada 2. oldum ve beni kovdular. Bu yüzden şunu söyleyebilirim; İnsani bakış açısından iyi bir deneyim ancak profesyönel bakış açısından oldukça kötü."
Cesare Prandelli, Galatasaray başında 16 müsabakaya çıkmış ve 1,25 puan ortalaması yakalamıştı. (Fanatik)
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Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Prandelli kovulma sebebini de açıkladı...
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