Prandelli, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü istedi

Beşiktaş'ta bu sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Dorukhan Toköz için Avrupa'dan birçok takipçinin olduğu bilinirken, Serie A ekibi Genoa'nın "resmi" girişimlere başladığı kaydedildi.

NTV Spor'un haberine göre teknik direktörlüğünü Cesare Prandelli'nin yaptığı Genoa, Dorukhan Toköz için 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif etti.

BEŞİKTAŞ OLUMSUZ CEVAP VERDİ

Menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a ulaştığı belirtilen Genoa'ya siyah-beyazlı kulübün ise olumlu cevap vermedği kaydedildi.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği vurgulanırken, Genoa'nın daha yüksek bir bonservis bedeliyle gelmesi durumunda pazalıkların başlayabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis ödemeden transfer ettiği Dorukhan, bu sezon Beşiktaş'ta 19 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi ve A Milli Takım forması da giydi.