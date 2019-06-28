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Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!

Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu dengeli başlarken, ilk 3 dakikada iki takım da sadece ikişer sayı üretebildi. Slovenya, Oblak ve Evans'ın sayıları ile skoru 9-4'e getirse de Olcay ve Işıl'ın sayıları ile ay-yıldızlılar farkın açılmasına izin vermedi. Stokes'un sayıları ile öne geçen Türkiye, Tuğçe'nin turnikesi ile skoru 12-9 yaptı. Slovenya'nın son bölümde daha etkili olduğu ilk çeyrek, 14-14 sona erdi.

Slovenya, Oblak ve Prezelj'in sayıları ile ikinci çeyreğin başında skoru 19-14 yaptı. Işıl ve Stokes'un sayıları ile farkın açılmasına izin vermeyen ay-yıldızlı takım, skoru 21-20 yaptı. Baric ve Oblak'ın bulduğu basketlerle ilk devrenin bitimine 4 dakika kala skoru 26-20 yapan Slovenya, Türkiye'nin son bölümdeki etkili oyununa rağmen soyunma odasına 30-29 önde gitti.

Üçüncü periyoda üstün başlayan Türkiye, Cansu ve Stokes'un sayılarıyla 2 dakika içinde skoru 37-32 lehine çevirirken, ay-yıldızlılar çeyreğin ilk yarısını 44-37 önde tamamladı. Friskovec'in 3 sayılık basketiyle farkın açılmasını engelleyen Slovenya, Oblak ve Jakovina'nın bulduğu basketlerle skoru 46-44'e getirerek yeniden öne geçti. Olcay'ın sayıları ile öne geçen Türkiye, son çeyreğe 47-46 önde girdi.

Final periyodu karşılıklı sayılarla başlarken, Slovenya, Baric'in 2 sayılık basketiyle skoru 51-50'ye getirerek yeninden öne geçti. Maçın son bölümüne 59-53 önde giren Slovenya, karşılaşmayı 62-55 kazandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, son maçını 30 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile oynayacak.

Salon: Cair Spor Merkezi

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Martins Kozlovskis (Letonya), Ivor Matejek (Çekya)

Slovenya: Oblak 18, Prezelj 13, Baric 9, Jakovina 7, Evans 10, Friskovec 3, Gorsic, Senicar 2, Kroselj

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 13, Cansu Köksal 9, Işıl Alben 13, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 17, Asena Yalçın, Bahar Çağlar, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, İnci Güçlü

1. Periyot: 14-14

Devre: 30-29

3. Periyot: 46-47

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