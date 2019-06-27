Potanın Perileri parkeye çıkıyor! İlk rakip İtalya

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk hava atışına saatler kaldı.

7 Temmuz'a kadar sürecek turnuvada, 4'er takımın bulunduğu 4 grupta mücadele başlıyor.

Milli takım, (C) grubunda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Maçlarını Sırbistan'ın Niş kentinde oynayacak ay yıldızlılar, ilk karşılaşmasında İtalya ile mücadele edecek.

Millilerin, Avrupa Şampiyonalarında daha önce 6 kez mücadele ettiği İtalya karşısında yenilgisi bulunmuyor.

Türkiye - İtalya mücadelesi saat 19.30'da başlayacak.

Gruplarını ilk sırada bitiren ekipler doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü olan takımlar ise, çapraz eşleşecek ve galip gelen ekip çeyrek finalist olacak.

Gruplar

A Milli Takım, turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, İtalya, Slovenya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan

Maç takvimi

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çeyrek final karşılaşmaları 4 Temmuz'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 6 Temmuz'da yapılacak.

Şampiyonada final ve üçüncülük maçları ise 7 Temmuz'da oynanacak.

Türkiye'nin maç programı

Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-İtalya (Cair Spor Merkezi)

28 Haziran Cuma:

17.00 Slovenya-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

30 Haziran Pazar:

17.00 Macaristan-Türkiye (Cair Spor Merkezi)