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  3. Potada derbi heyecanı! Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor

Potada derbi heyecanı! Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor

Potada derbi heyecanı! Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko ise averajla Pınar Karşıyaka'nın ardından 2. durumda bulunuyor.

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